Son dakika: Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de 1988 yılında yapılan 4 katlı bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Zemin katı il üst katın işyeri ara katların ise ikamet olarak kullanıldığı çöken binanın enkazından 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay,08.40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. 1988 yılında yapıldığı belirtilen 4 katlı bina bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Ekipler tarafından Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa yaralı olarak kurtarılırken Dovletyar Charyyev ise ölü olarak çıkartıldı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA BİNA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "02 Haziran 2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak sucundan bina sahibi Hacı Murat Gençtürk hakkında soruşturma başlattı. Gençtürk ekipler tarafından gözaltına alındı.
BAKAN TUNÇ: BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMELERİNE BAŞLADI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi olayıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara ise acil şifalar diledi.
Bakan Tunç, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini kaydetti.
Bilirkişi heyetinin incelemelerine başladığını bildiren Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.