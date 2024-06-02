Son dakika: Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de 1988 yılında yapılan 4 katlı bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Zemin katı il üst katın işyeri ara katların ise ikamet olarak kullanıldığı çöken binanın enkazından 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay,08.40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. 1988 yılında yapıldığı belirtilen 4 katlı bina bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Ekipler tarafından Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa yaralı olarak kurtarılırken Dovletyar Charyyev ise ölü olarak çıkartıldı.