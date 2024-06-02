Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tunceli Akpazar'da yenilenen seçimi AK Parti kazandı
Giriş Tarihi: 2.6.2024 18:23 Son Güncelleme: 2.6.2024 18:50

Son dakika: Tunceli Akpazar'da yenilenen seçimi AK Parti kazandı

Son dakika...Türkiye genelinde 3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilendi. Belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi AK Parti kazandı. Yine Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.

Son dakika: Tunceli Akpazar’da yenilenen seçimi AK Parti kazandı
Son dakika... Türkiye genelinde 3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilendi. Belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi AK Parti kazandı. Yine Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.
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Son dakika: Tunceli Akpazar'da yenilenen seçimi AK Parti kazandı
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