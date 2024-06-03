3 bin 500 TL için öldürdüler: 20 kilometre otomobilde taşıdılar

Adana'da 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, 3 bin 500 TL alacaklı olduğu 3 kişi tarafından "Gel, paranı vereceğiz" diyerek buluştuğu otomobil içinde tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlıları genç adamın cesedini yaklaşık 20 kilometre boyunca yanlarında taşıdıktan sonra ormanlık bir araziye attı. Polis, ormanda 1 kilometrelik alanı yaya olarak taradı ve Muhammet Emin Beyazgeyik'in cesedine ulaştı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan katil zanlıları Erkan Ağuş (21), Ali Kılıç (23) ve Ulaş Göl'ü (23) emniyette suçlarını itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

"BORCUMUZU VERECEĞİZ" YALANI

Olay 28 Mayıs'ta Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarında meydana geldi. Erkan Ağuş, arkadaşları Ali Kılıç ve Ulaş Göl ile 3 bin 500 lira borçları bulunduğu Muhammet Emin Beyazgeyik'i telefonla arayıp, "Gel, paranı vereceğiz" diyerek buluşmak içi çağırdı. Beyazgeyik, parasını almak için borçlularının bulunduğu otomobile bindi. Araçla bir süre tur atan şüpheliler ile Beyazgeyik arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

CESETLE BİRLİKTE 20 KİLOMETRE

Otomobil içinde Erkan Ağuş, Muhammet Emin Beyazgeyik'e 4 el ateş etti. Göğsünden, karnından ve bacağından yaralanan Beyazgeyik hayatını kaybetti. Katil zanlıları, genç adamın cesedini boş bir ormana atmaya karar verdi. Yaklaşık 20 kilometre boyunca yollarına devam eden şüpheliler, Beyazgeyik'in cansız bedenini Sarıçam ilçesi Hocalı Köyünde bulunan ormanlık bir alana attıktan sonra köyde saklandı.

1 KİLOMETRELİK ALANI YAYA OLARAK TARADI

Otomobil içindeki arbedeyi gören vatandaşlar, şüphelilerin ormana hareketsiz halde duran bir kişiyi taşıdıklarını polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çok yönlü çalışma başlattı. Ormanda yaklaşık 1 kilometrelik alanı yaya olarak tarayan cinayet ekipleri Muhammet Emin Beyazgeyik'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan çalışmada katil zanlılarını tespit eden ekipler, şüphelileri Hocalı köyünde yaptığı operasyonda yakaladı. Polis, şüphelileri gözaltına alırken olayda kullandıkları silahı da ele geçirdi. Emniyete getirilen katil zanlıları sorgularında suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu