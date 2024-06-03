8. Yargı paketindeki o hükümler yürürlüğe girdi! Davalarda itiraz süresi uzadı

2 Mart 2024 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte Haziran'da yürürlüğe giren hükümler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından açıklandı. Yürürlüğü giren maddeler arasında en önemli düzenlemeler hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf kanun yoluna başvurulması oldu. Bunun yanı sıra, 1 Haziran'dan itibaren verilen kararlara karşı kanun yollarına başvuru süreleri "2 hafta" olarak uygulanacak. Bu süre gerekçeli kararın "tebliğ edilmesiyle" başlayacak.

ADLİ KONTROL YÜKÜMLÜLERİNE TAZMİNAT YOLU

Düzenlemeyle birlikte konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişiler de maddi ve manevi tazminat talep edebilecek. Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesindeki uygulanan bazı koruma tedbirleri nedeniyle yapılan maddi ve manevi tazminat istemleri ağır ceza mahkemeleri yerine Tazminat Komisyonunda yapılacak. Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama cezalarında verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hâkimin belirlenme usulündeki değişiklikler de Haziran'dan itibaren artık uygulanacak.

ADLİ PARA CEZALARI ARTIRILDI

⁠Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması usulünde yapılan değişiklikler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı sulh ceza hâkimlikleri yerine idare mahkemelerinde dava açılabileceğine dair hüküm de yürürlüğe girmiş oldu.

1 Haziran'dan itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları artırıldı. Alt sınırı 20 lira yerine 100 lira, üst sınırı ise 100 lira yerine 500 lira olarak uygulanacak. İşlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarı da bir gün karşılığı 30 lira yerine 100 lira olarak hesaplanacak. Ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin liradan, 15 bin liraya çıkartıldı. İdari para cezalarına ilişkin sulh ceza hâkimliklerince verilen kararlara karşı yapılacak itirazların kesinlik sınırı da 3 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi.