Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi!

"ADLİ PARA CEZALARINDA ÜST SINIR 500 LİRAYA YÜKSELDİ"

Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hakimin belirlenme usulündeki değişikliklerinde 1 Haziran'dan itibaren uygulanacağını söyleyen Tunç, 1 Haziran'dan tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları arttırıldığını ifade etti.

'ADLİ PARA CEZALARININ KESİNLİK SINIRI 3 BİN LİRADAN 15 BİN LİRAYA ÇIKARTILDI'

İşlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarının da arttırıldığını vurgulayan Tunç, bir gün karşılığı 30 liradan 100 liraya yükseldiğini belirtti. Ayrıca ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı.

