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Giriş Tarihi: 3.6.2024

AK Parti’nin temelinde kadınların gücüne olan inanç vardır

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
AK Parti’nin temelinde kadınların gücüne olan inanç vardır
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, kadın Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'nin temelinde kadınların gücüne olan inanç vardır. 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında AK Parti üç kademe kadın MYK, MKYK üyeleri ve kadın milletvekillerimizle bir araya geldik. toplumumuzun yapı taşı aileyi güçlendirmeye yönelik konular hakkında fikir ve öneri alışverişinde bulunduk. Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam" dedi.
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AK Parti’nin temelinde kadınların gücüne olan inanç vardır
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