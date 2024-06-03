Antalyalı mimarın organları 6 kişiye umut oldu

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Çağdaş İş İnsanları Derneği önceki dönem Antalya Şube Başkanı, 3 çocuk babası mimar Bora Dumlupınar, 23 Mayıs'ta tarihinde Akdeniz Yeni Sanayi'deki bir iş yerinde yüksekten düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Bora Dumlupınar'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Dumlupınar'ın, 29 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Bora Dumlupınar'ın ailesi tüm organlarını bağışladı. Bora Dumlupınar'ın iki böbreği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'de 34 ve 43 yaşlarındaki kadın hastalara başarıyla nakledildi. Dumlupınar'ın diğer dokuları nakledilmek üzere doku bankasına alınarak, 3 hastaya doku nakli yapıldı. Bağışlanan karaciğer ise 53 yaşındaki hastaya nakledildi. Bora Dumlupınar'ın cenazesi cemevindeki törenin ardından toprağa verildi.

'SİZİNDE İHTİYACINIZ OLABİLİR'

Organ bağışının önemine vurgu yapan Bora Dumlupınar'ın ağabeyi Beşir Dumlupınar (46), "Kardeşim maalesef talihsiz bir kazada, işleriyle ilgili yüksek bir yerden düşme sonucu beyin travmasına bağlı beyin ölümü gerçekleşti. Biz de organ bağışının bilincinde olduğumuz için başka bedenlere can versin, hayat versin, başka bedenlerde yaşasın düşüncesiyle organlarını bağışladık. 6 kişiye umut olmuş. Kalan yavrularına inşallah Allah uzun ömürler verir. Bir tanecik kardeşimdi" diye konuştu.