Azılı FETÖ’cünün gazeteciye saldırısına kınama

NN Türk ABD Temsilcisi gazeteci Yunus Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünde canlı bağlantı yaptığı sırasında FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının mirarı olan firari Ahmet Can tarafından saldırıya uğramıştı. Canlı yayın yapan Paksoy'un üzerine aracına süren ve ardından kamerasına vurarak fiziksel saldırıda bulunmuştu. Saldırı esnasında gözlüğü yere düşen ve gömleği yırtılan Paksoy şikayetçi olmuştu.Dışişleri Bakanlığı, saldırı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır" denildi.AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise, "Saldırıyı kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız" dedi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.