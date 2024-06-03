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Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:46 Son Güncelleme: 3.6.2024 13:46

CNN Türk Temsilcisine saldıran FETÖ’cülere soruşturma

CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a ABD’de saldıran FETÖ üyeleri hakkında ‘Kasten yaralama’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
CNN Türk Temsilcisine saldıran FETÖ’cülere soruşturma

CNN Türk ve Hürriyet Gazetesi ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğradı. Örgüt merkezi önünde yargıdan sorumlu imam olarak bilinen firari Ahmet Can, SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdü daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Paksoy'un ABD'de FETÖ'ye ilişkin yayını sırasında örgüt mensupları tarafından saldırıya uğramasına ilişkin 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlattı. Paksoy'a saldıran şüpheli veya şüphelilerle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

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CNN Türk Temsilcisine saldıran FETÖ’cülere soruşturma
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