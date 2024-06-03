DEM Milletvekili halkı sokağa çağırdı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden alındı. Belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından DEM Parti bölge halkını sokağa çıkmaya çağırdı.



DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz ise, terör örgütü PKK'nın kanalına canlı yayında bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Bölge halkını sokağa çağıran DEM Partili Aydeniz, "Bugün Hakkari'ye kayyum atandıysa, yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'ya da atanır. Halkın Van'da olduğu gibi bulunduğu kentlerde kayyum atamasına tepki göstermelidir" ifadelerini kullandı.