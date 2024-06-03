İçişleri Bakanlığı’ndan Hakkari Belediye Başkanı Akış hakkında açıklama

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi. İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Akış'ın görevden uzaklaştırılması ve gözaltına alınması ile ilgili açıklamada bulundu.

ESNAFA ZORLA KEPENK KAPATTIRDI

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın; PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği bilgisi paylaşıldı.

DAĞDAN İNEN PKK'LILARI EVİNDE SAKLADI

Akış'ın ayrıca; PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı açıklandı.

PKK'NIN KAMPLARINA GİTTİ

PKK'nın kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği bilgisi paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında; "Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası" yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği açıklandı. Ayrıca, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında göz altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

HAKKARİ VALİSİ ÇELİK BAŞKAN VEKİLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Sıddık Akış'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.