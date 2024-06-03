İstismarcıyı öldürdüğü iddia edilen polislere 21 yıl hapis! Tepki çeken karara avukatlarından itiraz

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen yıl mayıs ayında Furkan Sevinç'in (25) cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) isimli bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ablası R.Ö.'nün (8) de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edilmişti. Metin Sucu (49) ile A.G. (50), R.Ö.'ye yönelik cinsel istismar şüphelileri olarak belirlenmişti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve A.G., daha sonra araçta fenalaştı. Şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis memurları Mehmet Y. (41) ve Muhammet Emin C. (34) ile bekçi Uğur O. (36) tutuklanmıştı.

SAVCILIK POLİSLERE DAVA AÇTI

Polisler, Metin Sucu'nun kaçarken düştüğü için öldüğünü iddia ederken, savcılık şüphelinin darp sonucu öldüğü ihtimali üzerine iddianame hazırladı. İddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu raporunda, Metin Sucu'nun ölümünün vücudundaki kırıklar ile birlikte yumuşak doku travması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği belirtildi. Sanıklar daha önceki duruşmada verdiği ifadede şüphelilerin araç içinde başlarını sağa sola vurduklarını, kendilerine ve birbirlerine zarar verdiklerini, istismar dosyası ile ilgili olarak birbirlerini suçladıklarını, araç durunca Metin Sucu' nun kaçtığını, bu sırada düşerek başını yere çarptığını söyledi. Sanıklar, Metin Sucu'ya müdahale ettiklerini ancak şüphelilerin araçta taşkınlık yapmaya devam ettiğini, fenalaşan şüphelileri hastaneye götürdüklerini ve görevlerini aşmadıklarını söyledi.

MAHKEME 21 YIL HAPSE MAHKÛM ETTİ

Geçtiğimiz günlerde mahkeme de heyet karşısına çıkan sanık emniyet mensupları ifadelerinde "Yapılan taşkınlığa karşı müdahalede bulunduk. Görevimizi yerine getirdik. Biz böyle bir şey olsun istemedik. Bu olayın temelindeki maktul ve katılanın gözaltına alınmasına sebep olay kapsamında başka şahısların da gözaltı işlemlerinde yer aldık. Oradaki halk bu şahısları linç etmeye kalktı biz set olduk koruduk, neden böyle bir şey yapalım. A.G. rahatsızlandığı için hastaneye götürdük. Metin o sırada konuşuyordu; su içiyordu. Geri geldiğimizde fenalaştığını fark ettik. Biz ölen şahsı fenalaştığı gibi hastaneye getirdik." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanıkların Metin Sucu'ya yönelik 'Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme' suçundan 18'er yıl, A.G.'ye yönelik ise 'Kasten yaralama' suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

POLİS VE BEKÇİ AVUKATLARI SABAH'A KONUŞTU

Mahkemenin kararının ardından sanık Avukatları Av. Özkan Taşğın ve Av. Gülbahar Gedikoğlu Arslantaş verilen kararın kamu vicdanını hiçe sayarak verildiğini, polis memurlarının görevini yaptığını, maktulün ölümü ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını belirtti. Yerel mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz ettiklerini belirten polis vekilleri, polis memurlarının işlemedikleri bir suçtan dolayı hem mesleğinden hem de özgürlüklerinden olmalarının hukuka aykırı olduğunu dile getirdiler. Mahkeme heyetince kamu personeli polisler ve mahalle bekçisi hakkında ayrı ayrı üst hadden 21 yıl toplamda 63 yıl hapis cezası verildiğini, cezadan iyi hal indirimi yapılmadığını, haksız tahrik indiriminin yapılmadığını, müvekkillerinin duruşmada yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduklarını da dile getirdikleri halde bu beyanlarının görmezden gelindiğini, 1 yıldır tutuklu olan müvekkillerinin kapalı cezaevinde olduğunu, kapalı cezaevinde yatar sürelerinin bitmesine çok az bir süre kalmasına rağmen mahkemece tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği, maktulun otopsi işleminin usulsüz olarak ve eksik yapıldığını, Adli Tıp Kurumu raporunun da eksik ve hüküm kurmaya elverişsiz olduğunu, maktulun hastalık geçmişinin araştırılmadığını, mahkemenin ölüm olayının kesin sebebini tespit etmeden adeta ihtimale dayalı olarak karar verdiğini, istismar şüphelisi A.G' nin tutuksuz yargılanmasına rağmen sadece görevlerini yapan müvekkillerinin tutuklu yargılanmalarına devam edildiğini ve bu kararın müvekkillerin ailelerini ve kamu vicdanını derinden yaraladığını ifade ettiler.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İSTİSMAR SONUCU ÖLÜMÜNDE SANIĞA HAPİS VERİLMİŞTİ

Öte yandan Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yaşındaki Nisanur Ö.'ye cinsel istismarda bulunup ölümüne sebep olan Furkan Sevinç'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan ise üst sınırdan 30 yıl hapis cezası vermişti. A.G.'nin ise R.Ö.'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' soruşturması kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, yargılamanın ise Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü öğrenildi.