Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Yeni Müfredat ve Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yeni müfredata yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bakan Tekin ayrıca, yabancı dil eğitiminde değişiklik ve Öğretmenlik Meslek Kanunu konularına da açıklık getirdi.
Bakan Tekin şunları ifade etti:
"Türkiye'nin uluslararası anlamda rekabet edebilecek mekanizmaların bize önerdikleri bazı referanslar var. 'Sizin müfredatınız ortalama OECD ülkesinin müfredatından daha yoğun.' diyorlar. Bu bir eleştiri konusuydu. 'Beceri odaklı eğitime geçti dünya sizin de buna geçmeniz lazım.' eleştirileri yapılıyordu. Uluslararası kuruluşların bize önerdiği müfredat değişikliğine gitmek istiyoruz dedik. Bize referans olabilecek her kim varsa buyursun gelsin dedik. Bu çok açık bir davet. Sivil toplum kuruluşları akademisyenler her kim varsa...
"SAYGI SINIRININ DIŞINDA ELEŞTİRİLER"
Sonra sonbahar aylarına geldiğimizde bu konudaki çağrımızın cevap bulmadığını görünce biraz daha altını çizerek davet ettik. Bize çok sınırlı sayıda kişi bu anlamda katkı vermek istediğini ifade etti onlardan faydalandık. 2 haftalık askı süreci tanımladık. Hangisi daha katılımcı? İnsanlar kendi bireysel tembelliklerini bize katkı vermek konundaki çekimserliklerini bize fatura etmeye çalışıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben başından beri davet ediyorum gelmiyorsunuz hazırlanan metni eleştiriyorsunuz. Saygı sınırının dışında eleştiriler yapılıyor. 67 bin civarında görüş ve öneri geldi 1,5 milyona yakın kişi programları indirdi. İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum."
Bir ikilem ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Tekin, "Osmanlı iyi Cumhuriyet kötü" gibi ikilemlere karşı olduğunu belirtti. Bakan Tekin, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir devamlılığın çocuklarımız tarafından içselleştirilmesini istiyoruz. Bu eğitimi verelim istiyoruz." dedi.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU: SÜREÇ TAMAMLANDI!
Bakan Tekin, öğretmenlik meslek kanunu çalışmalarıyla ilgili ise "Bu kanun metninde şu an süreç tamamlandı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı konusunda düzenlemeler yapmak ve akademi camiasının beklediği meslek kanunu yapabilir miyiz uğraşısına girdik. Sendikalara teşekkür ediyorum. Bir kanun metni ortaya çıktı. Zannediyorum artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlara havale edilecek diye bekliyoruz. Bir aksilik olmadan tamamlanır." diye konuştu.
Bu kanun metninde şu an süreç tamamlandı. Zannediyorum artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlara havale edilecek diye bekliyoruz. Bir aksilik olmadan tamamlanır."
Öğretmenlere sosyal medya sınırlaması getirildiğine yönelik haberler de sorulan Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz şu tür yargı kararlarıyla karşı karşıya kalıyoruz diye. Disiplinle ilgili konularda mevcut düzenlemelerden çok farklı bir şey yok." yanıtını verdi.
KARİYER BASAMAK SINAVLARI
"Kariyer basamak sınavları devam edecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Öğretmen arkadaşlarımızın bir test sınavla kariyer ünvanı verilmesini içime sindiremiyorum bunu da doğru bulmadığımı söylemiştim. TBMM'den çıkan yasal düzenlemeye saygı duyacağız."