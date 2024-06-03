Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Yeni Müfredat ve Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

"SAYGI SINIRININ DIŞINDA ELEŞTİRİLER"

Sonra sonbahar aylarına geldiğimizde bu konudaki çağrımızın cevap bulmadığını görünce biraz daha altını çizerek davet ettik. Bize çok sınırlı sayıda kişi bu anlamda katkı vermek istediğini ifade etti onlardan faydalandık. 2 haftalık askı süreci tanımladık. Hangisi daha katılımcı? İnsanlar kendi bireysel tembelliklerini bize katkı vermek konundaki çekimserliklerini bize fatura etmeye çalışıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben başından beri davet ediyorum gelmiyorsunuz hazırlanan metni eleştiriyorsunuz. Saygı sınırının dışında eleştiriler yapılıyor. 67 bin civarında görüş ve öneri geldi 1,5 milyona yakın kişi programları indirdi. İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum."

Bir ikilem ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Tekin, "Osmanlı iyi Cumhuriyet kötü" gibi ikilemlere karşı olduğunu belirtti. Bakan Tekin, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir devamlılığın çocuklarımız tarafından içselleştirilmesini istiyoruz. Bu eğitimi verelim istiyoruz." dedi.