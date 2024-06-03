Taşlı yaylasının maskotu “ Tilki Feride”

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Taşlı Yaylası'nda esnaf olan Faik Hancı ile tilki 'Feride'nin dostluğu 3 yıldır sürüyor. Kış aylarında hayvancılık ve yaz aylarında ise Taşlı Yaylası'da işletmecilik yapan Faik Hancı 3 yıl önce dükkanının önüne gelen tilki ile tanıştı. Her yıl yaz aylarında beslenmek için Hancı'nın yanına gelen ve Feride ismini verdikleri tilki bu yıl da geleneği bozmadı. Yaylacılık sezonunun açılmasından kısa bir süre sonra yaylada konak işletmecisi olan Faik Hancı'nın yanına gelen tilki Feride ,dostluğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Yaylanın maskotu haline gelen Feride isimli tilki ile Faik Hancı'nın 3. yılındaki ilk buluşması cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde tilkinin zayıfladığı gören Hancı'nın diyalogu izleyenleri gülümsetti. Tilkiye yemek veren Faik Hancı, "Nihayet sonunda Feride geldi. Feride sen neredeydin gel bakalım. Ben 15 gündür buradayım. sen neredeydin. Ne kadar zayıflamışsın böyle. Sen burada hiç kendine bakmamışsın ki. Feride sonunda meydana çıktı. Anca anladı benim geldiğimi. Feride gelmiş hoş gelmiş" ifadelerini kullandı.

Yavruları olduğu öğrenilen tilki feride her gün gelerek et ve köftesini alırken, kimi zaman ise bakkaldan da bisküvisini de alıyor. Faik Hancı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri gören vatandaşlar da Feride isimli tilkiyi görmek için Taşlı Yaylası'na gelirken, insanlara yakınlığı ile tanınan tilkiyi çocuklar da besliyor.

"YAVRULARIYLA GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

30 yıldır Taşlı Yaylası'nda bulunduğu ve 3 yıl önce "feride" isimli tilki ile tanıştığını belirten konak işletmecisi Faik Hancı, 30 yıldır bu yayladayım. 3 yıl önce güz mevsiminde bir tilki geldi. Bize yaklaşmıyordu. Artık sezonun bitmesini bekliyorduk. O bize yaklaşmıyordu ama biz ona sevgi göstermeye çalıştık. 2-3 gün boyunca yanımıza gelmesi için uğraştık.

Kimse olmayınca yanımıza geldi. Uzaktan köfte ve et attık. Sonrasında daha da yaklaştı. Elimizden yemek yemeye başladı. Böylece bize ısındı ve bize daha da yaklaşmaya başladı. Bakkaldan bizden habersiz yemek almaya başladı. O anları sosyal medyadan paylaşınca merak edip, onu görmeye gelenler oldu. Tilkinin çocuklarla da arası da çok güzel. 3 yıl oldu.

İsmini 'Feride' koydum. Artık bizimle beraber bir hayat sürüyor. Her gün geldiğinde etini, köftesi ,bazen ise bakkaldan bisküvisini alır. 2 tane oldular. Diğeri de geliyor ama o biraz daha kurnaz. Kışın kayalıklarda barınıyor. Bu sene yavrulamış. 3 yıl oldu yuvasını bulamadık. Artık yavrularınla beraber gelmesini istiyoruz. Bu tilkileri bazı insanların vurmamasını istiyorum. Taşlı Yaylası'nda 2 tane tilki var bunlar insanlardan kaçmıyor. Bu hayvanların bu dağlarda olması gerekiyor. Çocuklar bile burada tilkiyi yediriyor. Feride artık buranın maskotu oldu, bizimle hayatını sürdürüyor" dedi.