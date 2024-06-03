Zamlar geri alınsın, yeniden düzenlensin “Bu zamlar halkçı değil rantçıdır!”

MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, diğer şehirlerle kıyaslandığında Adana'da uygulamaya konan yeni zamlı tarifenin açık ara önde olduğuna dikkat çekti. Kanlı, "Tüm ekonomilerde zamlar, ticari faaliyetlerin kaçınılmaz bir gereği görülebilir ama bu insaf ölçüsünde olmalıdır. Kaldı ki belediyeler ticari kurumlar değildir; dolayısıyla zam, kâr amacı gütmeden hizmetin sürdürülebilir olması için yapılabilir" dedi.

Başkan Kanlı, "Çevre illere ve hatta İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere baktığımızda Adana'da toplu taşıma ücretleri diğer şehirlere göre aşırı yüksek. Örneğin Ankara'da siviller 15, öğrenciler 7.5 TL, İstanbul'da siviller 17.7 ve öğrenciler 10.95 kuruşa ulaşım hizmetinden yararlanırken aynı hizmet komşu ilimiz Mersin'de sivil 15, öğrenci 7, öğretmen ve 60 yaş üstü için de 12 TL'dir. Diğer komşumuz Kahramanmaraş'ta da sivil yolcu 10, öğrenci 6 TL ödemektedir" diye konuştu.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "Adana'da ulaşım hizmetlerine yapılan bu zamlar ekonomik gerçeklerle uyumlu değildir. Halkın tepkisi haklıdır. Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve metro için yapılan zamlar vatandaşın yararını gözetmek, piyasayı düzenlemek için değil, tamamen özel sektörün çıkarları düşünülerek yapılmıştır. Dolayısıyla bu zamlar halkçı değil rantçıdır! Ayrıca birçok şehirde uygulanan kısa mesafe tarifeleri Adana'da da düşünülmelidir. Zamlar geri alınsın, yeniden düzenlensin" şeklinde konuştu.