AK Parti’ye yeni yüzler kazandırılacak

AK Parti kampında teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması gündeme geldi. Partiye katılım yollarının çeşitlendirilmesi için yeni isimler ve yüzler siyasete dahil edilecek. Bu kapsamda çalışma ekibi kurulacak. Ekip yalnızca mevcut çalışanlar üzerinden değil dışarıdan da seçilecek. "Sizi AK Parti olarak takip ediyoruz, size görev vermek istiyoruz" denilecek. Bilgisinden, tecrübesinden, bakış açsından faydalanılacak, gelecek vaat eden yeni nesle hitap eden parlak isimler siyasete kazandırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kampın kapanış konuşmasında, "Hep beraber yeni şeyler söylememiz, milletimize umut aşılamamız, milletimizin dertlerine derman olacak bir yol haritası koymamız gerekiyor" sözünün ışığında hem söylem hem de kişiler bazında yenilik, değişim ve dönüşüm süreci başlayacak.AK Parti, 2025 yılının ekim ayında, olağan kongresini yapmaya hazırlanıyor. Süreç bu sonbaharda ilçe kongreleri ile başlayacak. Parti, kongreye giderken altyapısı Türkiye Buluşmaları ile doldurulacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak buluşmalar Ekim 2024'te sona erecek. Proje kapsamında, geniş bir istişare ağı kurulurken, politikalar da tartışılacak. Yoğun saha çalışmasının yanı sıra e-teşkilat modelinin kurulması da değerlendirilecek. Yeni dönemde yapay zekâ etkin kullanılacak. Seçmene verilecek mesajlar dijital dünyanın diline uygun haline getirilecek.