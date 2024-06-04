Bayrama sayılı günler kala denetimler arttırıldı

Yurt genelinde olduğu gibi 43 ilin keşişim noktası Kırıkkale'de de canlı hayvan sevkiyatı yapan araçlar durdurularak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerince kontrol ediliyor.

Özellikle hayvanların çıkış noktalarındaki veteriner raporları, sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, hijyen belgeleri ile küpelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş denetimlerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tarım Orman ve Orman Bakanlığının verdiği talimatlar doğrultusunda ilimiz genelinde gelecek olan kurban hayvanlarıyla ilgili hayvanların sağlığını, sevklerinin olup olmadığını ve nakil şartlarının uygunluğunu denetlemekteyiz. İlimiz genelinde 4 noktada denetleme yapıyoruz." İfadelerini kullandı.