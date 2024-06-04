Bu enkazın sorumlusu dönüşüme takoz olanlar

İstanbul Küçükçekmece'de önceki gün kendiliğinden yıkılan bina akıllara yine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerine dava üstüne dava açarak nasıl savaş açtığını gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li meclis üyeleri dönüşüm projelerini engellemek amacıyla Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde toplam 46 ayrı dava açtı. İmamoğlu kentsel dönüşüme dair verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi üstüne yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayının 5 yılda 650 bin konutu dönüştürme vaadine "Asla yapamazlar, asla olmayacak" diye karşı çıktı. CHP yerel seçimlerde de dönüşüme karşı sembol isimleri aday gösterek takoz siyasetini kurumsal kimliğe dönüştürdü.Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri, ilçedeki kentsel dönüşümün durması için toplam 9 dava açtı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'de Gaziosmanpaşa'da dönüşümün durması için 7 dava açtı.Tuzla'da İBB ve CHP'li meclis üyeleri, kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için 12 dava açtı. TMMOB Şehir Plancıları Odası da benzer taleplerle 2 ayrı dava açtı.Beyoğlu Belediyesi tarafından depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için ise yine CHP'li isimler tarafınan 7 ayrı dava açıldı. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın 2 dava açtığı öğrenilirken açılan davalar nedeniyle Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm 10 yıl geciktirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası'nın da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtığı öğrenildi.Esenler'deki 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davacı sıfatıyla 1 dava, İBB 5 ayrı dava, CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası da Esenler projesinin durdurulması için 2 dava açtı.CHP'li meclis üyeleri, Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı 10 ayrı dava açtı. Davacılar CHP'den meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi oldu.Yıkılanbinanın sahibiHacı MuratGençtürk, taksirleölüme ve yaralanmayasebepolmak suçundan tutuklandı.Restoranın eski sahibi ÖzcanKayar ise adli kontrol şartıylaserbest kaldı. Restoransahibi Özge Aktürk Dinçerve eşi İbrahim Dinçer de serbestbırakıldı./ SABAHHacı Murat GençtürkÇöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 8 kişiden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Aralarında 6 aylık kız çocuğunun da bulunduğu, tedavisi süren 5 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe durumda.Çöken binada hayatınıkaybedenTürkmenistanuyrukluDovletyarCharyyev'in (35) cenazesiAdli Tıp Kurumu'na getirildi.Cenaze, yakınlarıncaTürkmenistan'e götürülerekdefnedilecek.