Bakan Tunç’tan AYM kararı açıklaması: Cumhurbaşkanı atama yetkileri iptal edildi iddiaları gerçekdışıdır

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "AYM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiası gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaparak Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumların gerçekdışı olduğunu aktardı.

Bakan Tunç açıklamasında, 21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla, 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verildiğini kaydederek, 7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini ifade etti.

'BAZI HÜKÜMLER HAKKINDA İPTAL KARARI VERİLDİ'

Bakan Tunç, AYM'nin 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı ve bazı hükümler hakkında iptal kararı verdiğini aktararak, KHK'nın tümünün iptali isteminin ise reddedildiğine belirtti. Bakan Tunç, "Anayasa Mahkemesi, iptal kararı verdiği düzenlemeleri, şekli yönden değerlendirmiş, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaşmış ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanımıştır" ifadelerini kullandı.

'ATAMALARIN GEÇERSİZ OLDUĞU GERÇEKDIŞIDIR'

AYM'nin, iptal kararı verdiği düzenlemeleri şekli yönünden değerlendirdiğini, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaştığını ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanıdığını belirten Tunç, "Anayasanın 104'üncü maddesinde de belirtildiği üzere, üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir. Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır" dedi.