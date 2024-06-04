Davalarda itiraz süresi uzadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Mart'ta düzenlenen Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında haziran itibarıyla yürürlüğe giren hükümleri açıkladı. 8. Yargı Paketi'nin dikkat çeken değişiklikleri arasında "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararlarına karşı istinafa başvuru yolunun açılması oldu. 1 Haziran'dan itibaren verilen kararlara karşı kanun yollarına başvuru süreleri "gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta" olarak uygulanacak.1 Haziran'dan itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezalarında alt sınır 20 liradan 100 liraya, üst sınır ise 100 liradan 500 liraya çıkarıldı.İşlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarı da bir gün karşılığı 30 liradan 100 liraya yükseltildi.