AK PARTİ'DEN KAHROLSUN PKK SLOGANI

Genel Kurula defalarca ara verilmesine karşın eylem devam etti. Oturumu yönetin TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulu kapatınca gerilim biranda tırmandı. DEM Partililerin sloganlarına karşılık AK Partililer de "Kahrolsun PKK" "Meclis'te PKK istemiyoruz" diye slogan attı.

DEM Parti'den Meclis'te provokasyon! Kürsüyü işgal ettiler: Yumruklar havada uçuştu

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

İki partinin milletvekilleri arasındaki gerilim kavgaya dönüştü. Bir anda tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Milletvekillerinin bir bölümünün yere düştüğü görüldü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve bazı CHP'liler araya girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Ortamın yatışmasından sonra DEM Parti eylemi bıraktı ve herkes Genel Kurulu boşalttı.