FETÖ’nün adliye yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da aranan şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen müşterek çalışmada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 2016 yılında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan B.Ü., Bolvadin ilçesinde yakalandı. B.Ü.'nün, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde adliye yapılanmasında yer aldığı ve 5 yıl kesinleşmiş hükmü bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.