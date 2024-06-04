Gemlik Limanında uyuşturucu operasyonu: 373 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanlığının, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Narkoçelik 20" operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyona, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de katıldı. Gemlik'te bulunan Limana düzenlenen operasyonda konteynerler didik didik arandı. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı operasyonda, Güney Amerika'dan yola çıkan ve Ülkeye sokulmak istenen toplam 373 kilogram kokain ele geçirildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen "Narkoçelik 20" operasyonunda uyuşturucu sevkiyatıyla ilgisi bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Başarılı operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.