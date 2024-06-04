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Giriş Tarihi: 4.6.2024 11:13

İzmir'de iki bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki... “Bisiklet yollarımızı geri istiyoruz”

Mart 2019’da CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer kent içi ulaşımı rahatlatmak, bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla kentin en işlek bulvarlarından Alsancak Vasıf Çınar ve Şehit Nevres Bulvarlarına bisiklet yolu yaptı. Soyer’in 2020 yılı Haziran ayında inşa edip hizmete açtığı bisiklet yolu 31 Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Soyer’den koltuğu devralan Cemil Tugay tarafından kaldırıldı.

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İzmir’de iki bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki... “Bisiklet yollarımızı geri istiyoruz”

İzmir'de Vasıf Çınar Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kaldırılan bisiklet yoluna bisikletlerini park ederek "Trafikte biz de varız" yazılı pankart açtı ve çeşitli dövizler taşıdı.

KENT MERKEZİNDE MOTORLU ARAÇ KULLANIMI AZALTILMALI

Grup adına açıklama yapan Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği (BUGEP) Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Onur Diktaş, kent merkezinde motorlu araç kullanımını azaltacak uygulamaların çoğaltılmasının, sağlık başta olmak üzere pek çok sorunun çözümü için önemli olduğunu söyledi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLKESİYLE ÇELİŞİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 15 Mayıs'ta Şehit Nevres ve Vasıf Çınar Bulvarlarındaki bisiklet yollarının kaldırılması, Vasıf Çınar Bulvarı'ndaki yolun daha önce olduğu gibi motorlu araç trafiğine uygun hale getirilmesi kararını aldığını belirten Diktaş, "UKOME Komisyonunca verilen bu karar, Büyükşehir Meclisi tarafından onaylı Ulaşım Ana Planı kararlarına, enerji verimliliği yönetmeliğine, çevre planları ve eylem planlarına aykırıdır, enerji verimliliği ilkeleriyle çelişmektedir. AB finansmanı ile halen yürütülmekte olan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesinin stratejileri ile de ters düşen bu karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bisiklet stratejisiyle de çatışmaktadır." diye konuştu. Diktaş, iki yerin yeniden bisiklet yoluna dönüştürülmesini talep ettiklerini vurguladı. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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İzmir'de iki bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki... “Bisiklet yollarımızı geri istiyoruz”
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