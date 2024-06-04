Özer Uçuran Çiller’e veda

Geçtiğimiz cumartesi günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller (86) son yolculuğuna uğurlandı.Özer Uçuran Çiller için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tansu Çiller, eşinin tabutu başında başsağlığı dileklerini kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Başkan Erdoğan da katıldı. Tabuta omuz veren Erdoğan, Tansu Çiller'e başsağlığı dileklerini ileterek taziyede bulundu. İş, siyaset, akademi, medya ve kültür-sanat dünyasından pek çok isim, Çiller'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.Törenin ardından konuşan Erdoğan "Şu anda musallada bulunan Özer kardeşimiz, geçmişten bu yana özellikle ekonomi alanında ülkemize ciddi hizmetler sunmuş bir kişiydi. Aynı şekilde, eşi Tansu Hanım da başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Son dönemlerde, malum bir rahatsızlık yaşadı ve uzun bir süre bu çileyi çekti. Rabb'im, inşallah taksiratını hasenata tebdil eder ve makamını âli eder.Bizler de onun ülkemiz için sağladığı imkânları, ülkemizin geleceği için kullanmak adına adımlar atarız. Son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Rabb'im, mekânını âli eylesin, mekânını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına, eşlerine ve dostlarına sabırlar diliyorum" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve eski bakanların katıldığı cenaze töreni sonrası Çiller'in naaşı, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.1937 İstanbul doğumlu Özer Uçuran Çiller, Saint Joseph Fransız Lisesi ve Robert Kolej'de eğitim gördükten sonra Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinde MBA dereceleri aldı. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı. Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı. Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Çiller Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı olarak da bilinir.