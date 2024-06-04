SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan BM’ye ’Gazze’ çağrısı: Somut adım atmaya davet ediyorum!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum.

Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz.