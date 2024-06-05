85 milyonun hükümetiyiz

umhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda kritik konu başlıkları ele alındı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:Türkiye'nin kaynaklarının nereye gittiğini, neye, ne kadar harcandığını ayrıntılarıyla insanımıza anlattık. Vatandaşa hesap veren, şeffaf, etkin ve güven duyulan bir yönetim geleneğinin ülkemizde yerleşmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Şunu burada altını çizerek tekrar ifade etmek arzusundayım; Biz, 85 milyonun tamamının hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Köylünün olduğu kadar şehirlinin de hükümetiyiz. Çiftçinin olduğu kadar memurun, emeklinin de hükümetiyiz. Gençlerin olduğu kadar kadınların, yaşlılarımızın da hükümetiyiz. Batıda yaşayanların olduğu kadar doğuda yaşayanların da hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz. Vatandaşımız, ülkenin direksiyonunda nasıl idareciler görmek istiyorsa, biz işte öyle bir kadro olmanın peşindeyiz.Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin, kalkındırmanın ve daha da yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Hükümetlerimizin ismini, milletimizin gönlüyle birlikte büyük bir başarı hikâyesi olarak siyaset literatürüne yazdıran temel vasfımız, işte budur. Hükümet olarak yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Allah ömür verdikçe "Bugün Hak için, halk için ve Türkiye için ne yaptık" sorusunu kendimize sormaktan geri durmayacağız.Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, toplumumuzdan gelen bazı şikâyetlerin önüne geçecek adımları atmaya devam edeceğiz. Reform irademizin somut sembolü olacak bazı hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. "Mülkün temeli olan adaletin" etkin, hızlı ve tarafsız şekilde işletilmesi için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceğiz.Aile müessesesi bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını veriyor, en ağır saldırılarına maruz kalıyor. Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları, insan neslini ve fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştı. LGBT dayatması, faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü. Ekonomik zorluklardan şehirleşmeye, bireyselleşmeden değişen algılara kadar çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. 2023 yılı doğum istatistikleri, bu tehditlerden ülkemizin de azade olmadığını göstermiştir. Son veriler, bizim haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.Evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Fonu ile; faizsiz kredi desteğinin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesindeki illerimizde başlattık. Bugüne kadar 9 bin 617 başvuru oldu; başvurusu kabul edilenlere ödemeleri peyderpey gerçekleştiriliyor. Aile Enstitüsü'nün kuruluş hazırlıklarına başladık.TÜRKSAT-6A uydusu fırlatmada görev alacak personelle birlikte ANTONOV kargo uçağıyla SIPEYS-EKS'in Uzay Üssü'ne gidecek. 8-15 Temmuz tarihleri arasında da uydumuzu yörüngesine göndermeyi planlıyoruz. TÜRKSAT-6A'nın devreye girmesiyle birlikte uydularımızın ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.TÜRKSAT-6A'nın üretimi ile ülkemiz haberleşme uydusu üreten ilk 10 ülke arasında yerini aldı ve uydu ihracatçısı konumuna yükselmiş oldu.Türkiye; Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planı'yla belirlediği hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Son 1 yılda Merkez Bankamızın brüt rezervleri yaklaşık 44 milyar dolar artışla, 142 milyar doların üzerine çıktı. SWAP hariç net rezervlerdeki artış son 1 yılda 67 milyar dolara ulaştı. İşgücü piyasasına yönelik aldığımız tedbirler ve faaliyetlerimiz neticesinde Cumhuriyet tarihimizin rekorları kırıldı. İstihdam sayımızı 32.6 milyon kişiye, istihdam oranımızı yüzde 49.5'e, işgücüne katılım oranımızı ise yüzde 54.2'ye yükselttik. İşsizlik oranımız ise yüzde 8,6'yla son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını yüzde 32.5'e, istihdam sayımızı 12.3 milyon kişiye yükselttik. Son bir yıl içinde İŞKUR aracılığıyla 1.3 milyon kişiyi işe yerleştirdik. 2024'te bu sayı 570 bini geçti. 2024 Mart ayı itibarıyla işverene toplam 99.1 milyar lira asgari ücret desteği verildi.: Depremden etkilenen 11 şehrimizde 451 bin 297 bağımsız bölümün büyük kısmının inşasına başladık. Her ay 10-15 bin konut bitirerek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna doğru tüm hak sahiplerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya şehir meydanı projesi yapıyoruz. İçme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 64 milyar lira hibe desteği veriyoruz.Ramazanve Kurbanbayramlarında ödediğimizemekli ikramiyesi2024 yılı itibariyleyüzde 50artışla 3 binliraya çıktı.KurbanBayramıikramiyesini10-14Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik.umhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ekip Erdoğan'la görüşmeleri öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından bakanlıkta ağırlandı. Bakan Kacır "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda sürdürdüğümüz tüm projelerin merkezinde ve kalbinde Türk gençliğini görüyoruz" dedi. Kacır teknoloji ve bilim yarışında insanlık yararına geliştirilecek tüm alanlarda dünyada en önde gelen ülkelerden biri olmak istediklerini vurgulayarak 'Ay misyonunu da gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Öte yandan ekip ODTÜ'de düzenlenen "Ax-3 Uzay Misyonu Mürettebatı Karşılama Töreni'ne de katıldı.AXekibi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Ziyarette ekibe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve yetkililer de eşlik etti. Ekibi kütüphanede karşılayan gençlerle sohbet eden Gezeravcı, beraberindeki astronotları tanıttı. Gezeravcı ve astronotlar, kütüphaneyi gezdikten sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.