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Giriş Tarihi: 5.6.2024 18:43 Son Güncelleme: 5.6.2024 18:48

Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi yarın netleşecek

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin haftaya gerçekleşeceğini, günü ve saatinin ise yarın belli olacağını söyledi.

Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi yarın netleşecek

Son dakika haberleri... CHP lideri Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin haftaya gerçekleşeceğini, günü ve saatinin ise yarın belli olacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İADE-İ ZİYARET

2 Mayıs'ta Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmişti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 35 dakika sürmüştü. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

Başkan Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştireceğini belirtmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN 9 HAZİRAN SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını vermişti.

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Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi yarın netleşecek
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