DEM Parti’nin izinsiz eylemine müdahale

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Akış'ın yerine İl Valisi Ali Çelik başkanvekili olarak görevlendirdi. Yapılan atamanın ardından DEM Parti ve terör örgütü KCK açıklama yaparak gösteri yapılmasını istedi. Bunun üzerine bölgede Iğdır, Tunceli, Muş, Ağrı, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Hakkâri valilikleri gösteri, yürüyüş ile açık hava toplantılarının geçici süreyle yasaklandığını duyurdu. Alınan yasağa rağmen DEM Partili milletvekilleri Hakkâri'ye gitti. DEM'liler başta Hakkâri olmak üzere bölgedeki kentlerde izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis, valiliğin yasak kararını hatırlatarak izin vermedi. DEM Parti il binası önünde polis ekiplerince bekletilen milletvekilleri, daha sonra yapılan müzakere sonucu çarşı merkezinde yürümelerine izin verildi. Diyarbakır'da DEM Partililer, Kayapınar ilçesinde toplandı. Valiliğin yasak kararına rağmen Diclekent Bulvarı'na yürümek isteyen gruba polis, uyarıların ardından müdahale etti. Atılan taşlardan dolayı 2 polis yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.