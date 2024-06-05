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Giriş Tarihi: 5.6.2024 10:58

İzmir’de PKK operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de PKK operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütlerinin sosyal medyadan propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. İl dışında olduğu belirlenen 4 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışma sürüyor.

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İzmir’de PKK operasyonu: 6 gözaltı
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