Kurtulmuş’tan yeni Anayasa turu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri kapsamında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, daha önce AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşmüştü. İşte parti liderlerinin görüşme sonrası açıklamaları:Denge-denetleme mekanizmalarının yeniden kurulması, gensoru ve güvenoyu hükümlerinin yeniden Anayasamızda yer alması hususunu içeren bir dosyamızı Sayın Meclis Başkanımıza da sunduk. Mevcut anayasanın 12 Eylül "faşist darbecileri" tarafından hazırlandı. Bu anayasa, sivil döneme geçtikten sonraki süreçte yargılanarak rütbeleri dahi sökülmüş kişilerin yazdığı bir anayasa haline geldi. Bizim öncelikle böyle bir anayasanın o kötü ruhunu arındırmamız gerekiyor.: Darbecilerin seçtiği kişilerin oluşturduğu danışma meclislerinin tamamen yeni bir anayasa yapabileceğini kabul edip; halkın yüzde 95'inin iradesinin yansımış olduğu bir parlamentonun böyle bir anayasa yapma yetkisinin olmadığını kimler söylüyor, bunu herkes görsün. Yeni anayasa yapım sürecine elİmizden gelen katkıyı vereceğiz. Türkiye'nin tamamen yeni bir anayasaya ihtiyacı var.Sayın Kurtulmuş, bizim tavsiyelerimizi, tekliflerimizi, görüşlerimizi, fikirlerimizi bu noktada almak istediklerini ifade etti. Bizim de zaten son dönemde bir anayasa taslağı çalışmamız var. Bu, hemen hemen son noktasına geldi. Biz de Sayın Meclis Başkanı'na anayasa taslağını ileteceğimizi ifade ettik. Kendileri de böyle bir anayasanın bütün bir milletin anayasası olması gerektiğini ve her kesimin görüşünün alınarak, mümkün olan en yüksek düzeyde mutabakatla yapılmasının faydalı olacağını belirtti.