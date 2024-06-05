Terörist vekilleri de istemiyoruz

Milliyetçi Hareket Paritisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Konuşmasında terör soruşturması nedeniyle DEM'li Hakkâri Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına değinen Bahçeli, "İçişleri Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını yürekten kutluyorum" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın hukuk sınırları dahilinde devreye girdiğinin altını çizen Bahçeli şunları söyledi:İçişleri Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren ve hakkındaki kararın açıklanması an meselesi olan bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına skandal. Türkiye'de terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz.Menfur saldırıların asıl maksadı ve esas içyüzü gözümüzden kaçmamakta. MHP ve Ülkü Ocakları aleyhine tedavüle sokulan karanlık senaryolar artan dozajlarla ilerletilmekte. Yargıya intikal etmiş cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları'nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları'na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajan ve provokatörlerin sırtının sıvazlanması tesadüf değil. Verilmeyecek hesabımızın olmadığını cümle âlemle paylaşıyoruz.Filistin'i tanıyan ülke sayısının 147'ye ulaşması umut ve memnuniyet verici. İsrail'in işlediği soykırım suçu en başta küresel vicdanda mahkûm ve telin edilmeli. ABD Başkanı'nın açıkladığı 3 aşamalı kalıcı ateşkes planı ve buna Hamas'ın olumlu bakması müspet gelişme. Caniyahu eğer cesareti varsa Türkiye havalarından, topraklarından geçsin de görelim.