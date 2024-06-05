Türksat 6A yola çıkıyor

Türkiye'ninilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan temmuz ayının ikinci haftasında uzaya fırlatılacak. Türksat 6A'nın, uzaya fırlatılmak üzere Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde 610 numaralı hangar önünde düzenlenen törende ortak açıklamada bulundu. Kacır, Türkiye'nin, Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olduğunu söylerken, Uraloğlu, 5 uydu ile yaklaşık 3.5 milyar insana hizmet verdiklerini, yıl sonu itibariyle hizmete girecek olan Türksat 6A ile beraber 5 milyarlık bir nüfusa erişeceklerini ifade etti.