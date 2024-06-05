Uğur İbrahim Altay'dan "Hakkari" kararına ilişkin açıklama: Yargı doğru kararı verdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından Hakkari Belediyesi'ndeki sürece ilişkin açıklama yaptı.

"SIRTINI TERÖRE DAYAYARAK YÖNETİCİLİK YAPMAK GÜVENLİK RİSKİ"

Olaya ilişkin görüşlerini belirten Altay, "Sırtını terör ve şer odaklarına dayayarak yerel idarecilik yapmak, kamu kaynaklarını bölücü örgüt mensuplarına aktarmak, yüksek güvenlik riski taşımaktadır." dedi.

"HİÇBİR ÜLKE BUNA MÜSAADE ETMEZ"

Yargının doğru karar verdiğine dikkat çeken Altay şunları kaydetti:

"Belediye başkanları, kanunla kendilerine verilen görevleri yine kanunla verilen sınırlar ve şartlar altında yapmalıdır. Hiçbir ülke, kendi bölünmez bütünlüğüne göz diken ve ülkesinin çıkarlarına karşı duran bir belediye başkanının bir şehri yönetmesine müsaade etmez."

19 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar vermişti.