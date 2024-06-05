PKK’nın sözde Başkale sorumlusu İlyas Ayaz etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

SÖZDE SORUMLU TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerden biri Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki Demhat Şero Welat kod adlı İlyas Ayaz olduğu belirlenirken diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Terör ve onların işbirlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürecek şeklinde açıklamada bulundu.