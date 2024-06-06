6. Etnospor Kültür Festivali başladı! 30 ülkeden dev katılım

Etnospor Kültür Festivali'ne 30 ülkeden katılım sağlanıyor. Festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.
EŞSİZ BİR DENEYİM FIRSATI SUNUYOR
Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler sunuluyor.
Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak.
Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ve oyunlar başta olmak üzere doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına da erişebilecek.
6. Etnospor Kültür Festivali başlıyor | Video
ÇOCUKLAR VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER
6. Etnospor Kültür Festivali, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak.
Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkanlar sunulacak.
DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ AĞIRLAYACAK
Ziyaretçilere farklı deneyimler sunan Dünya Etnospor Konfederasyonu, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunacak.
Eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı festivalde kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite yer alacak.
FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLENECEK
Festival kapsamında fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.
Geleneksel sporların ve oyunların ihyasını amaçlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile 6. Etnospor Kültür Festivali kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenleyecek.
Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler yapılacak. Organizasyona gelecek vatandaşlar, birçok geleneksel spor ve oyunu deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak. Festival alanında gerçekleşen tüm aktiviteler fotoğraf yarışmasına konu olacak.
GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN DA OYUN OYNAMA HAKKI VAR
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bugün başlayan festival öncesi A HABER'E önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Etnospor Konfederasyonu'nu 2015'te kurduklarını, 2016'da ilk festivali yapıp halkın büyük teveccühünü gördüklerini belirtip şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir ülkelerden birinin tanıtımı olacak. Romanya'da oyna sporunu tanıtacağız. 7 Ekim'den beri Filistin'e karşı İsrail'in düzenlediği soykırımı burada çocuklar temelinde ele almak, gündemde tutmak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecekler hem de Gazze'deki çocukların da oynamaya hakkı olduğunu gösterecek. Her gün yüzlerce çocuğun ölmesinin kabul edilebilir olmadığını yaşatmaya çalışacağız" dedi.