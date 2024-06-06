AK Partili Kaya’dan ‘EXPO’ çıkışı: Sadece İzmir’i değil dünyayı kandırıyorlar

İzmir'in 2026 yılında ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunun (Botanik EXPO) Yeşildere'de yapılmasına ilişkin hazırlanan 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve bin ölçekli Uygulama İmar Planı, geçtiğimiz yılın Haziran ayında askıya çıkarılarak kesinleşti. Plan değişikliği ile halihazırdaki planlarda 'turizm amaçlı toplu işyeri küçük sanayi sitesi' ve 'yeşil alan' olan parsellerin EXPO alanına dönüştürülmesi için kamulaştırma çalışmalarına başlandı.

VATANDAŞ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ YARGIYA TAŞIDI

Büyükşehir Meclisi'nde yoğun tartışmalara neden olan ve bölge halkı tarafından da tepkiyle karşılanan planlar sonrası uzlaşmayı kabul etmeyen hak sahipleri Yeşildere'deki alanın EXPO alanı ilan edilmesine olanak tanıyan imar plan değişikliğini yargıya taşıdı.

SOYER'İN PROJESİNE TUGAY SICAK BAKMADI

Süreç devam ederken araya yerel seçimler girdi. Soyer'den boşalan koltuğa Cemil Tugay oturdu. Tugay bir önceki başkan Tunç Soyer'in İzmir'e taşıdığı Botanik EXPO'suna sıcak bakmadı. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Tugay, Yeşildere'de yapılması planlanan EXPO hazırlıklarının fuarın yapılacağı 2026 yılına yetişmeyeceğini açıkladı.

AK PARTİLİ KAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Tugay'ın sözleri sonrası AK Parti cephesinden üst üste tepkiler gelirken AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'da sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir'e yüklendi. Tugay'ın hayal satıldığını öne süren Kaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bir EXPO masalı! Bir varmış, bir yokmuş... Hayal satmakta, aldatmakta, kandırmakta, CHP'li İzmir Büyükşehir'in üstüne yok! Bu konuda kendilerini oldukça geliştirdiler. Artık sadece İzmirli hemşehrilerimizi değil, dünyayı kandırıyorlar" ifadelerine yer verdi.