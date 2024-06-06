CHP İzmir'de akıllara durgunluk veren skandallara bir yenisi daha eklendi. 31 Mart seçimlerinde CHP'den İlkay Çiçek, Menderes Belediye Başkanı seçildi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısının ardından istedikleri üyelerin istedikleri komisyona seçilmesine karşı çıkan partilisi meclis üyesi Harun Bila'yı Gaziemir'de bir otelde darp edip yumrukla elmacık kemiğini kıran CHP'li meclis üyesi Rüzgar Sönmez, terfi etti. Menderes Belediye Başkan İlkay Çiçek, Sönmez'i attığı yumruk için adeta ödüllendirerek başkan yardımcılığı görevine getirdi. Bu durum skandal olarak değerlendirilirken, 'At yumruğu kap koltuğu' yorumlarına neden oldu.31 Mart Seçimleri'nin ardından Menderes Belediye Meclisi'ne seçilen bazı üyelerinin arasında yeni dönemdeki görev dağılımı ve yapılanma nedeniyle kriz çıkmıştı. CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt'un da içinde yer aldığı bir grup, bazı meclis üyelerini Gaziemir'de bulunan bir otele çağırdı. CHP İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Işık ve Belediye Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez ve CHP Meclis Üyesi Harun Bila'ya saldırıp, darp etti.