Belediye de bunu yaparsa... Kanalizasyonunu Meriç’e bağlamış

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde, Meriç Nehri kıyısında bulunan çay bahçesi, restoran ve diğer sosyal tesislerin kanalizasyonları, nehre akıyor. Bu tesisler arasında Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nin de bulunması şaşkınlık yaratıyor. Kentin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri, kanalizasyon atıklarıyla kirlenirken, kötü koku da oluşuyor. Kültür turizminin etkili olduğu bölgenin ziyaretçileri, çevreciler ve bölge halkı ise duruma tepki gösteriyor.Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "Bu nehirden ürünler sulanıyor, hayvanlar su içiyor, çevreye çok büyük zararı var. Nehrin suyuna karışan kanalizasyon, hem suda yaşayan canlıları, hem çevreyi hem de insan sağlığını etkiliyor. Bu çağda bir nehre kanalizasyon akması söz konusu olamaz. Belediyeye sorduğumda, bütün kanalizasyonların biyolojik arıtma tesisine bağlı olduğunu, sadece Karaağaç'ın bağlı olmadığını ancak orada da çalışmaların sürdüğünü söylediler" dedi.Vatandaşlardan Mehmet Dermenci ise "Önlem alınmıyorsa bu belediyenin eksikliğidir. Kirlilik, nehirdeki balıkları da etkiler. Sorunun acil olarak çözülmesini istiyoruz. Oy verdik geldiler. Verdikleri sözleri tutsunlar. Çocuklarımıza temiz bir çevre miras bırakmalıyız" dedi. Hüseyin Yavuz'da nehir kirliliğinin çevreye mikrop saçtığını ifade etti.