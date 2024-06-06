CHP’li Ortahisar Belediyesi’nden zam bombardımanı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Trabzon'da CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kaya ,CHP zihniyeti değişmeyen bir yönetimle Belediyesinin hizmet değil hezimet Belediyesi olarak yönetildiğini ortaya çıktı. CHP'li Ortahisar Belediyesi Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmayan gelir tarifesine büyük bir oranda tarihi rekorla yüzde binlere varan oranda zam yaptı. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, CHP'li Belediye tarafından yapılan yanlışlarla ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi yaptığı açıklamada, CHP'li Ortahisar Belediyesi seçimden hemen sonra değişmeyen CHP zihniyetini sürdürdüğünü belirtti. Çebi, seçimden önce vatandaşın her zaman yanında olacağız diyen CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya verilen sözleri yerine getirmeye değil, vatandaşı zor durumda bırakacak işlere imza atmaya başladı. Yaptıkları çalışma sonucu, Muhtelif mahalle krokilerinden 65 lira yerine 200 lira, 1/5000 ölçekli mahalle krokilerinden 250 lira yerine 500 lira alacak. Tabela ücretleri 1500 liradan 5 bin liraya çıkarıldı. Meclise sunulacak 1/1000 ölçekli imar planı dosyasından 3 bin lira yerine 10 bin alınacak. Proje onayı ve diğer değişiklik dosyaları için alınan 3 bin lira ücret 15 bin liraya yükseltildi. Kentsel tasarım dosyalarından alınan komisyon dosya ücreti 1750 liradan 15 bin liraya çıkarıldı.

Yerleşime uygunluk belgesi için parsel başına 230 lira ödenen ücret 1000 liraya, ruhsat dosyaları için klasör ücreti yapı başına 100 liradan 500 liraya, mesafe tespit tutanağı için ödenecek ücret belge başına 780 liradan 1500 liraya, asansör tescil belgesi asansör başına 1250 liradan 2500 liraya, Kazı izni dönüm başına 1500 liradan 10 bin liraya Yapı ruhsatı ve proje onayı ücreti belge sureti başına 100 liradan 200 liraya, Ruhsat yenilemek için bina başına ödenecek ücret 1250 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Basit onarım izni için 5 bin lira, Güneş enerji sistemi kurma izni belge başına 5 bin lira, ruhsat gerektirmeyen proje onay ücreti 10 bin lira, Apart Otel ve konaklama talebi dosyaları için 200 bin lira. Harita kontrol ücreti 2 bin 500 lira, bina yıkımları için bina yıkım formu ücreti belge başına 5 bin lira belirlendiğini belirtti.