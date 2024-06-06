CHP’nin aile saltanatı devam ediyor! Kayınbiraderini müdür yaptı, savunması şaşkına çevirdi

"Kayınbiraderimi işe aldım"

Eseryurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yanıtın devamında ise ne kızının ne kız kardeşinin ne de oğlunun belediye çalışmadığını söyleyerek böyle bir şeyi kendisinin de istemediğini belirtti.

Özer, bu cümlelerin ardından kayınbiraderinin belediyede çalıştığını söyledi.

"O alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor"

Neden kayınbiraderinin belediyede çalıştığını ise "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane baş müdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da." diye konuştu.