BM’den Emine Erdoğan’a ’Sıfır Atık’ teşekkürü

"KASIMDAN BU YANA ATILAN ADIMLAR, KURULUMUZUN GELECEK ÇALIŞMALARINDAKİ POTANSİYELİNİ YANSITIYOR"

Toplantıda, Emine Erdoğan'ın hitaplarının ardından Danışma Kurulu üyeleri konuşma yaptı.

Kurul üyelerinin konuşmalarının ardından, toplantının kapanış konuşmasını yapmak üzere söz alan Emine Erdoğan, "Her birinize, katılımınız, özel sunumlarınız ve değerli katkılarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kasımdan bu yana atılan adımlar, Kurulumuzun gelecek çalışmalarındaki potansiyelini yansıtıyor. Birbirinden kıymetli fikir ve önerilerin ışığında şekillenen yol haritamızın da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya katılarak, bu yıl Azerbaycan ev sahipliğinde düzenlenecek "29. İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı" hakkında yaptıkları sunumdan dolayı Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'e ayrıca şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle dedi:

"Tüm dünya liderlerini iklim temasında bir araya getiren COP Zirvesi'nin bu sene Türk dünyasının incisi, kardeş ülke Azerbaycan'da düzenleniyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Azerbaycan'ın geçmişten, ortak kadim kültürümüzden aldığı doğa dostu ve sürdürülebilir yaşam mirası ile ev sahipliği yapacağı 29. Taraflar Konferansı'nın hatırlarda kalacak bir buluşma olacağına yürekten inanıyorum. COP 29 Zirvesi vesilesiyle Danışma Kurulumuzun 3. resmi toplantısını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yüz yüze yapmayı arzu ediyoruz. Aynı zamanda, Zirve programına Sıfır Atık gündemini entegre etmeye yönelik girişimlerimizi de sürdürüyoruz. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, dostum Mehriban hanım ile Türk dünyasında çevre çalışmalarını güçlendirecek bir işbirliği niyetinde olduğumuzu da ifade etmek isterim."

"SAVAŞ VE ÇATIŞMALARIN YIKICI ETKİLERİNİN KURULUMUZUN GÜNDEMİNE GİRMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Emine Erdoğan, vicdanlarda açtığı derin yaraların yanı sıra yeryüzünde bıraktığı tahribat nedeniyle, savaş ve çatışmaların yıkıcı etkilerinin, Kurulun gündemine girmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Herkesin her an, bu tahribatın en vahşi, en karanlık versiyonuna şahitlik ettiğini belirten Erdoğan, "Kendisinden başka kimseye varlık alanı tanımayan İsrail, sadece Filistinlilere değil bir ülkenin toprağına, havasına, suyuna, tüm yaşayan varlıklarına karşı savaş açmış durumda. Bu vahşi soykırımın bir an önce sona ermesini, insanın insanla, yaratılmış tüm mahlukatın ortakça, barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya diliyorum." temennisinde bulundu.

Erdoğan, ayrıca toplantının moderatörlüğünü üstlenen Genel Sekreter Yardımcısı Guy Ryder'i, teknik koordinasyonu sağlayan BM-Habitat ekibini ve Danışma Kurulu'nun üyelerini muhabbetle selamladığını söyledi.

BM'DEN EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Toplantının moderatörlüğünü, Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder yaptı. Konuşmasında Emine Erdoğan'a Sıfır Atık Projesi'ndeki küresel liderliği için teşekkür ederek, projeyi örnek alan pek çok ülke olduğunu dile getirdi.

Ryder'in konuşmasının ardından Emine Erdoğan, Danışma Kurulu üyeleri ve katılımcılara hitap etti. Daha sonra BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller söz aldı.

Konuşmaların ardından, "2023-2024 Çalışma Planının Uygulanmasına İlişkin Güncellemeler: Kasım 2023'ten Bu Yana Öne Çıkan Gelişmeler" konu başlığında, "Savunuculuk ve Sosyal Yardım Faaliyetlerine İlişkin Raporlar" ile "Farklı Çalışma Alanlarında Dikkat Çeken İyi Uygulamalar" ele alındı.