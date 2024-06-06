BM’den Emine Erdoğan’a ’Sıfır Atık’ teşekkürü

Erdoğan, kurulun diğer önemli bir misyonunun da iyi örneklerin gün yüzüne çıkarılarak teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması olduğuna işaret etti.

Bu amaç doğrultusunda, Danışma Kurulu'nun dünyanın dört bir yanından yapılan başvurulardan en iyi örnekleri derlemesinin değerli bir başlangıç olduğunu aktaran Erdoğan, "İklim kriziyle yorulan dünyamızı iyileştirme gayretimiz, pek çok başarı hikayesiyle taçlandı. 92 uygulama arasından seçilen iyi örnekler, Sıfır Atık uygulamasının vaat ettiği iyileşme ve dönüşümü gözler önüne serdi. İspanya ve Umman örneklerinde olduğu gibi turizm ve ağırlama alanlarında, Sıfır Atık felsefesi ile entegre sistemlerin yaygınlaşması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIK PROJEMİZİN BAŞLANGICINDAN BU YANA 6 MİLYAR DOLARI EKONOMİMİZE GERİ KAZANDIRMAYI BAŞARDIK"

Türkiye'de kamu kurumlarında başlayarak hanelere yayılan kompost uygulamasının ve toprak dostu organik gübre kullanımının dünya genelinde de hızla yaygınlaşması dileğinde bulunan Erdoğan, kurul olarak kompost alanında nitelikli yerel uygulamaları keşfederek, yenilerini teşvik edebilmeyi öncelikli gündemlerine almak gerektiğine inandığını belirtti.

İyi uygulama örneği olarak Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi'nin de uygulamaya geçmek isteyen ülkeler için önemli tecrübe ve bilgi birikimi içerdiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"85 milyon nüfuslu, zengin yerel ve bölgesel kültürün hakim olduğu ülkemizde, topyekün başlamış bir seferberliğin kısa sürede ulaştığı başarılar, diğer ülkeler için de ilham kaynağı olacaktır. Sıfır Atık Projemiz başta olmak üzere, iyi uygulamaların ortaya koyduğu bir gerçek var ki o da Sıfır Atık sadece doğaya değil ekonomik kalkınmaya da önemli faydalar sağlıyor. Ülkemizde, projenin başlangıcından bu yana 59,9 milyon ton atığı yeniden değerlendirirken, 6 milyar doları ekonomimize geri kazandırmayı başardık. Daha nice başarı hikayesi, dünyanın farklı yerlerinde keşfedilmeyi bekliyor. İnsan eliyle olan tahribatın, yine bizim elimizle iyileştirilebileceğini göstermesi açısından, her bir iyi örneği çok kıymetli buluyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açlık, kuraklık, kirlilik gibi küresel sorunların temelinde, kaynakların hatalı kullanımı ve modern tüketim kültürü yatarken, Sıfır Atık konusunda üstlendiğimiz misyonu, bir insan hakları mücadelesi olarak ele almalıyız. Sorumluluğumuzun da gücümüzün de farkına varmalı, elimizdeki tüm imkanları ortaya koymalıyız."

Daha önce toplantılarda önerdiği, Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Sıfır Atık Fonu, uluslararası bir Sıfır Atık Enstitüsü gibi projeleri hayata geçirmek üzere gerekli adımları attıklarını anlatan Erdoğan, "Bir sonraki toplantımıza kadar sizlerle müjdeli haberler paylaşacağımıza inanıyor, birlikte çalışmayı heyecanla beklediğimi ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki yeni projelerden birisi olarak, Birleşmiş Milletler işbirliğinde, Sıfır Atık uygulamasına geçmek isteyen ülke ve kuruluşlara yönelik rehber yayınlar hazırlığına başladık. Öte yandan, dünyanın her yerinde geçerli olacak ve tüm Sıfır Atık uygulamalarını ortaklaştıracak, küresel bir Sıfır Atık standardizasyonu için girişimlerimizi başlatıyoruz." dedi.

Emine Erdoğan, iklim krizinin etkilerinin her ülkede farklı bir biçimde görülürken, mücadelenin belli ülkeler ve bölgeler arasında sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, bu çerçevede, yerel ile gönüllü kuruluşlar kadar bölgesel ve uluslararası örgütlerle işbirliğini ve gelişmekte olan ülkelerin iklim diyalogunda sesinin güçlendirilmesini önemli gördüğünü kaydetti.