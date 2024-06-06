Emine Erdoğan: Sıfır Atık başarımız bireysel çabanın önemini gösterdi

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellefiz. Durduğumuz yol ayrımında, doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde. Çevre dostu bir yaşam kültürüyle ortak evimizi kurtarabiliriz. Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketlerinin ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi. Türkiye'nin öncülüğünde, Sıfır Atık'la başlayan uyanışın, dünyayı kurtardığımız günlerin habercisi olmasını diliyorum" dedi.