Eski İyi Parti’li başkana saldırıda flaş gelişme! Ölüm talimatını böyle verdiler

ÖLDÜRÜLMESİ TALİMATINI VERDİ

Şüpheliler Remzi Ulu, Selahattin Oğuz ve Ergün Göreayı'nın 2 defa olay yerine gelerek keşif yaptığı anlatılan iddianamede, Selahattin Oğuz'un ifadesinde daha önceden Hüseyin Ergen'le trafikte tartıştıklarını öne sürüp olayı gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. Selahattin Oğuz'un anlattıklarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianamede, Kemer'de teslim olan Ahmet Çelik'in azmettirici Yahya Kurt'la yaptığı görüşmeye yer verildi. O dönem İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı olan Hüseyin Ergen'in sosyal medyada Yahya Kurt'un eşi Ayşen Kurt'la ilgili paylaşım yaptığı, bunun sonrasında Yahya Kurt'un Ahmet Çelik'le görüşüp, Ergen'in öldürülmesi talimatını verdiği anlatıldı. Yahya Kurt'un ise alınan ifadesinde kimseye talimat vermediğini, Ahmet Çelik'in kendisine gelerek 'Namusunu kurtardım' deyip, para istediği belirtildi. Şüpheli Ayşen Kurt'un ise olaylardan haberdar olmadığını anlattığı iddianamede yer aldı.

'BİR İŞİ BECEREMEDİNİZ'

İddianamede, Yahya Kurt ve Ahmet Çelik'in olaydan sonra 3 Şubat'ta Antalya'da bir evde yaptıkları görüşmeler sırasında bulundukları yerde ses ve görüntü kaydeden kameralar olduğu aktarılarak, Ahmet Çelik'in 'Birinci grup beceremediği için ikinci gruba verdim işi' dediği, Yahya Kurt'un ise 'Bir işi beceremediniz' karşılığını verdiği, bunun üzerine Ahmet Çelik'in 'Bana 10 bin verecektin, ben de adama verecektim' dediği, Yahya Kurt'un ise 'Kasamda o kadar para yok. Şirketimin hesaplarından çekersem devlet kontrol eder' söylemlerine yer verildi. İddianamede, kamera kayıtlarından görüşme sırasında Yahya Kurt'un 'Yengen affetti' sözlerinin de yer aldığı kaydedildi.

ERGEN'İN BİLGİLERİNİ İÇEREN DOSYA VERDİ

İddianamenin devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Şikayetçi Hüseyin Ergen'in Ayşen Kurt'u hedef alan sosyal medya paylaşımıyla ilgili şüpheli Yahya Kurt'un suç tarihinden önce Ahmet Çelik'i arayıp birden fazla yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği, öldürülmesi hususunda Ahmet Çelik'e Hüseyin Ergen'in bilgilerini içeren dosya arasında mevcut kağıdı vererek gereğinin yapılması hususunda talimat verip ayrıca önden bir miktar para da vererek şüpheli Ahmet Çelik'i azmettirip üzerine atılı suçu işlediği, şüpheli Ayşen Kurt'un da atılı suçu Yahya Kurt'la iştirak iradesiyle hareket ederek işlediği, şüpheli Ahmet Çelik'in Yahya Kurt'tan aldığı talimat üzerinde Selahattin Oğuz'u yönlendirerek suça konu olan eylemin gerçekleştirilmesinde araç olarak kullandığı anlaşılmıştır."

İddianamede tutuklu sanıklar Ergün Göreayı, Selahattin Oğuz, Ahmet Çelik, Yusuf Akbaş, Furkan Enes Derinçay ve Yahya Kurt ile tutuksuz sanıklar Ayşen Kurt ve Remzi Ulu hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle toplam 160 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Selahattin Oğuz'un 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan da cezalandırılması talep edildi.