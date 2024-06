İşgalden kurtarılan Şuşa’da ‘gençlik forumu’

Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'da İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen, "Şuşa İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı" düzenlendi. 36 ülkeden 150'yi aşkın gencin katıldığı programın teması, 'Gençliği Güçlendirmek, Kültürleri Birleştirmek' olarak belirlenirken, programın açılışında konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, uzun yıllar süren işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Şuşa'nın Gençlik Başkenti seçilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Gayibov, "ICYF ile birlikte İslam dünyası gençliğinin bilim, kültür, spor, girişimcilik, sosyal inovasyon, eğitim alanlarında yaşamının ve gelişiminin tüm alanlarını kapsayacak 12'den fazla büyük ölçekli çevrimdışı ve çevrimiçi etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle Şuşa'nın mücadelesini dünya gençliğine tanıtmayı ve Müslüman gençleri Şuşa'da bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev her zaman gençlere büyük destek verdi. Şu an dünyada büyük gerginlik var ancak barışın, dostluk sayesinde sağlanacağına inanıyorum" dedi. ICYF Başkanı Taha Ayhan da konuşmasında Şuşa'nın, Azerbaycan haritasında sadece coğrafi bir konum değil, on yıllar boyu süren direniş ve dayanıklılığın gücü olduğunu vurguladı. Ayhan, programın ardından SABAH'a yaptığı özel açıklamada ise, 28 yıllık işgalin ardından geldikleri Şuşa'da taş taş üstünde bulamadıklarını ifade ederek "Fakat bu ülkenin, bu toprağın gerçek sahipleri bu toprağı aldıktan hemen sonra çok kısa bir sürede Şuşa'yı, Karabağ'ı yeniden inşa etti, havaalanları yaptı, tarihi eserleri ayağa kaldırdı ve burayı artık yaşanabilir bir şehir haline getirdi. İşgalden azat olan bu toprakların tekrar ayağa kalkmasının, tekrar burada bir medeniyet inşasının umuyoruz ki diğer işgal altındaki topraklara ilham vereceğini düşünüyoruz" dedi.