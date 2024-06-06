İstanbullular metrobüs klimalarının çalışmamasına tepkili! "İnsanlar havale geçirme aşamasında"

Behiye Yıldız ise "Sıcak havada sıcak üfleyen, soğuk havada ise klimanın çalıştığı zamanlara da denk geldim. Sanırım bu problem Marmaray ve diğer raylı taşıtlarda yok." dedi.

Bindiği metrobüsün klimasının çalışmadığını belirten Uğur Doğanoğulları da "Ter içinde kaldım. Yetkililer gelsinler metrobüse binsinler bakalım bu sıcakta dayanabiliyorlar mı?" diye konuştu.