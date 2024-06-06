İşten çıkarılan işçiler CHP İl binasının kapısına dayandı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay göreve gelir gelmez işçi kıyımına başladı. Zaman içinde işten çıkarılan işçi sayısı 195'e ulaştı.15 gündür Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde oturma eylemi yapan mağdur işçiler eylemlerini CHP İzmir İl Başkanlığına taşıdı. İl Başkanlığının önünde basın açıklaması yapıp oturma eylemi başlatan grup talepleri karşılanana kadar eylemlere devam edeceklerini belirtti.

BİZLERİ YOKSULLUĞA MAHKUM ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK

Haksız şekilde işten çıkarıldıklarını belirten işçiler: "İşimizi geri kazanmak için başlattığımız mücadelenin bugün 15. günündeyiz. Çok uzun süren mülakat süreçlerinin, uzun bekleyişlerin ardından işbaşı yapabildik. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs Şehitleri'nden seslendik derdimizi anlatmaya çalıştık. Bir kez daha buradan, CHP İzmir İl Başkanlığı önünden sesleniyoruz: ne İzmir halkını ne de biz işçileri mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Belediye hizmetlerinin düzgün, aksamadan, yeterli şekilde yapılması da insanca şartlarda mesleklerimizi yapmak da bizim ortak derdimiz. İzmir'i belediye hizmetlerinden mahrum etmeye de bizleri işsizlik ve yoksulluğa mahkum etmeye de kimsenin hakkı yok!" diye konuştu.

HAKSIZ İŞTEN ÇIKARMALARI AKLAMAK İÇİN BİZLERİ KARALAMAYIN

İşçi kıyımına giden süreci meşrulaştırmak için kullanılan bazı ifadelerin ne yazık ki kamuoyunu yanılttığını öne süren işçiler, Halkçı, sosyal demokrat Partinin bir Belediyesi'nin haksız yere işten çıkarmaları aklamak için kendi emekçilerini karaladığını belirtti. "Bizler bankamatik memuru ya da fazlalık personel değiliz." Diyen işçiler: "Ekonomik kriz koşullarında hasbelkader belediyede çalışmaya başlamış, hayatımızla İlgili bütün planımızı bunun üzerinden yapmış, çalıştığımız süre içinde de işimizi layıkıyla yapmış emekçileriz. Hepimiz işimizin başındayken alelacele işten atıldığımıza dair bilgi aldık. Kimimiz sınıfta öğrencileriyle dersteydi, kimimiz katı atıkta çöp ayrıştırıyordu, kimimiz sırtında yük taşıyordu. Çalıştığımız birimlerde eksik personelle çalışıyorduk, birçoğumuz çalıştığı şu kısa zamanda bile fazla mesai yapmak zorunda bırakıldık. Buradan bir daha sesleniyoruz, Siyasi figürlerin kendi aralarındaki hırslarına, ihtiraslarına ve politik oyunlarına bizleri kurban edemezsiniz. Buna izin vermeyeceğiz." Diye konuştu.

HEPİMİZİN HİKAYESİ FARKLI

"Hepimizin hikayesi farklı ortak noktamız haklılığımız." Diyen işçiler: "Biz hakkımız olanı istiyoruz, seçimlerde aday belirleme süreçleri de buralarda yaşanan kişisel kavgalar da biz emekçilerin gündemi değil, eski yönetimle yeni yönetim arasında yaşanan siyasi çekişmelerde olan biz emekçilere oluyor. Buradan, CHP İzmir İl Başkanlığı önünden İZSU genel müdürü Gürkan Erdoğan ve İZENERJİ genel müdürü All Ercan Türkoğlu'na sesleniyoruz. Bizler aylarca, yıllarca işe alınmayı bekledik. Çalıştığımız süre boyunca ise işimizi dürüstçe ve özverili şekilde yerine getirdik. Eğer tasarruf istiyorsanız biz İşçileri işten çıkarmak yerine makam araçlarına, ihalelere, boşa giden kaynaklara gözünüzü dikin bizim işimize değil! Buradan Cemil Tugay'a ve CHP yönetimine sesleniyoruz: Bu haksızlığa dur demek iki dudağınızın arasından çıkan bir sözcüğe bakar. Biz hakkımızın bilincindeyiz, bir araya geldiğimizde güçlü olduğumuzun farkındayız. Yalnızca hakkımızı istiyoruz. Tüm yurttaşların hak ettiği gibi insanca şartlarda çalışıp yaşamımızı kazanmak istiyoruz. Ve uyarıyoruz: Hakkımız olanı, işimizi geri alana kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz! Eğer bizleri muhatap almamaya, taleplerimizi karşılamamaya devam ederseniz eylemlerimizin biçimlerini değiştirecek, İzmir halkına sesimizi duyurmak ve kendimizi anlatmak için bütün İzmir'i eylem alanına dönüştüreceğiz. Atılan işçiler derhal geri alınsın!" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası bir süre il başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren mağdur işçiler daha sonra dağıldı.