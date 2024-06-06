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Giriş Tarihi: 6.6.2024 09:29

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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