Jandarma’dan Van’da PKK operasyonu: 3 terörist etkisiz

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Van'da "Bozdoğan- 41" ismi verilen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin, Başkale kırsalının sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğu belirlenirken, diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.