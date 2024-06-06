Kıbrıs harekâtı adım adım planlandı

Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek, Ada'daki barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirildi. Üzerinden 50 yıl geçen harekâta ilişkin Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Afyoncu, "Kıbrıs Harekâtı, Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda haklarını dışarıda aramasının da bir ön adımıdır. Bugün de Türkiye Irak'ta, Suriye'de, Libya'da kendi haklarını sınırlarının dışında arıyor" dedi. Afyoncu, "Biz 1974'te Kıbrıs'a çıkmasaydık, 1821'de Mora'da 25 bin Türk vardı, Yunanlılar hepsini katlettiler. Eğer harekât olmasaydı Kıbrıs Türkleri diye bir şey de kalmayacaktı. Aynı Yunanistan'daki, Balkanlar'daki Türkler gibi olacaktı. O açıdan 1974 Harekâtı Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli askeri harekâtlarından birisidir" değerlendirmesinde bulundu.